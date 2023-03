A formação do Benfica tem sido considerada internacionalmente como uma das melhores da Europa nos últimos anos, com vários jogadores que despontaram no Seixal a jogar nos principais campeonatos.

A última «fornada» trouxe António Silva, jovem defesa central que se afirmou este ano na equipa principal, apenas com 19 anos, o que lhe valeu até a convocatória para o Mundial.

Nesta segunda-feira, na antevisão ao jogo com o Club Brugge da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, António Silva foi desafiado a apontar os segredos para o sucesso dos jogadores «made in Seixal» e não teve receio de responder.

«Acho que tem a ver com o projeto que vem desde a formação, até aos sub-23, equipa B e depois equipa principal, e que está muito bem definido. Tem pessoas de muita qualidade, desde treinadores a todo o staff que nos ajuda no Benfica Campus», elogiou.

António Silva deixou ainda uma palavra a Rui Costa e aos treinadores que têm passado na equipa principal.

«E é também uma aposta do presidente, e dos treinadores da equipa A que foram sempre apostando nos jogadores que são da formação do Benfica», finalizou.