António Silva tem sido um dos temas «quentes» do universo Benfica. O jovem central termina contrato em junho de 2027 e o impasse entre a permanência ou a saída da Luz tem criado um debate constante. Em entrevista ao influencer João Oliveira, mais conhecido como JOliveira10, o defesa falou sobre a possibilidade de renovar, salientou que as últimas temporadas do clube ficaram «abaixo» das expectativas, recordou Mourinho e deixou rasgados elogios a Marco Silva.

«Renovação? Não sei, ainda não sei. O que posso dizer é que há uma proposta que me foi apresentada antes do jogo com o Estoril. Neste momento, há contactos constantes entre os meus empresários e o clube, mas o futuro nunca é garantido, porque no futebol as coisas mudam rapidamente. Não sei o que vai acontecer. Se gostava? O Benfica é o meu clube e vou ser sempre feliz no Benfica. No entanto, há muita coisa que pesa no futebol, não é só a cláusula de rescisão ou o salário. Há muita coisa que pesa porque é uma responsabilidade enorme renovar com o Benfica, mas ainda não consigo dar uma resposta», começou por dizer.

De seguida, António Silva confessou que as últimas temporadas do Benfica não estiveram ao nível das expectativas e pediu «união» aos adeptos.

«Acima de tudo, acho que foram abaixo. Qualquer benfiquista tem essa noção e nós, que estamos lá dentro, temos essa noção. Em sete anos fomos campeões uma vez e foi com o mister Roger Schmidt. Acho que é muito curto. Temos de olhar para o que aconteceu, trabalhar sobre isso e olhar para o futuro e abraçar a ideia do novo treinador. Temos de ser positivos e estar unidos, porque só assim vamos colocar o clube onde merece estar», começou por dizer.

Questionado sobre a chegada de um novo treinador, o central encarnado deixou vários elogios a Marco Silva, considerando que o ex-Fulham é a pessoa indicada para rentabilizar as características dos jogadores.

«Acho que agora temos um treinador ideal para potenciar aquilo que são as nossas características, porque acho que temos um plantel recheado de bons jogadores. Acho que o ano com o mister José Mourinho foi um ano de dificuldades. Acho que falhámos, enquanto equipa, em momentos decisivos que nos podíamos ter aproximado do primeiro lugar. Quanto a Marco Silva, acho que é um treinador com muita capacidade. No Fulham fez sempre boas classificações, é português, conhece o clube e a realidade, por isso penso que vem trazer coisas boas», concluiu.