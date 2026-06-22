António Silva é, por vezes, alvo de duras críticas, tanto no Benfica, como na Seleção. Embora saliente que já está «calejado» para lidar com a pressão, o jovem central encarnado recordou um episódio durante o Euro 2024, onde Pepe cometeu um erro.

«Não gosto de me vitimizar, mas acho que às vezes existe alguma perseguição de “a culpa é do António”. No entanto, o que posso controlar é o meu trabalho e isso sei que faço bem. Sou o primeiro a chegar ao estágio, o primeiro a chegar ao ginásio, a tomar o pequeno-almoço, à fisioterapia… é a minha vida, é o que eu gosto e é isso que controlo. Admito que as críticas me afetaram quando era mais novo. Tive uma ascensão muito rápida no Benfica, mas hoje em dia estou muito calejado, já sei lidar com momentos difíceis e estou habituado a essa pressão», começou por dizer.

De seguida, o central encarnado recordou um episódio durante o Europeu 2024, que ganhou uma «proporção gigante», apontando um lance de Pepe como exemplo.

«A partir daí as coisas tomaram uma proporção gigante que, na minha opinião, não faz sentido. Tinha 19 ou 20 anos, sou um jovem e até devia ser um bocadinho ao contrário. Deviam apoiar, sou um jogador português que representa o Benfica e a Seleção. Era bom para a Seleção, para o país apoiá-lo e não dar constantes marteladas, mas o futebol é feito assim (...) Por exemplo, nesse mesmo torneio, o Pepe tem um erro que é perfeitamente normal, que não dá golo, mas se desse não iam fazer o mesmo que fazem comigo, porque o Pepe é o Pepe e é incomparável. Só para dizer que da mesma maneira que eu errei com 20 anos, o Pepe errou com 41. Eu vou errar quando tiver 30 ou 35 anos e faz parte do jogo. O Nico (Otamenti) também o faz, o Tomás (Araújo) também, faz parte da nossa posição errar. É normal que durante o ano os centrais tenham erros, senão não há golos», concluiu.