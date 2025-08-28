António Silva, jogador do Benfica, analisou a vitória sobre o Fenerbahçe de José Mourinho, por 1-0, que carimbou a passagem à Liga dos Campeões. Defesa-central abordou a competitividade interna e explicou onde pode melhorar.

Jogar contra o ex-Benfica Talisca

«Eu lembro-me de estar no estádio no jogo contra o Besiktas [contra o Benfica, em 2016] e senti um bocado de, se calhar, raiva pelo golo dele. Mas acho que faz parte do futebol, são coisas que fazem parte.»

Competitividade interna

«Acho que temos três centrais de top mundial [contando com Tomás Araújo e Nico Otamendi], capazes de jogar em qualquer clube do mundo. Claro que o Nico é um jogador que nós olhamos muito, não só os centrais, mas também a equipa. Mas quanto a mim é uma decisão do míster, mas nós estaremos sempre prontos para ajudar.»

Marcação a En-Nesyri

«Acho que é perceber um bocado o avançado que vamos defrontar nos dias anteriores ao jogo. Ele é um jogador que tem muita capacidade de jogo aéreo, a ligar o jogo... A partir daí é usar as minhas características para poder ao máximo ajudar o equipa.»

Onde pode melhorar

«Eu acho que o próximo passo é muito mental. Acho que é uma questão de consistência, de continuar a jogar sempre da mesma maneira, e depois, a partir daí, acho que as coisas acontecem de uma forma ou de outra.»