António Silva é baixa confirmada no Benfica para a receção dos encarnados ao V. Guimarães, no próximo sábado.

O defesa-central, que capitaneou os encarnados diante do Arouca, viu o quinto amarelo na Liga, num lance em que contestou uma decisão do árbitro e acabou punido.

Recorde-se que António Silva assumiu a titularidade no lugar habitualmente ocupado por Otamendi, que falhou a partida com os arouquenses devido a lesão.

Caso o argentino não recupere a tempo da partida do próximo fim de semana, José Mourinho terá de recorrer a um central da formação ou então de adaptar um jogador.