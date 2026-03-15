Benfica
Há 1h e 51min
António Silva vê quinto amarelo e falha Benfica-V. Guimarães
Defesa-central é baixa confirmada para o jogo da 27.ª jornada da Liga
Defesa-central é baixa confirmada para o jogo da 27.ª jornada da Liga
António Silva é baixa confirmada no Benfica para a receção dos encarnados ao V. Guimarães, no próximo sábado.
O defesa-central, que capitaneou os encarnados diante do Arouca, viu o quinto amarelo na Liga, num lance em que contestou uma decisão do árbitro e acabou punido.
Recorde-se que António Silva assumiu a titularidade no lugar habitualmente ocupado por Otamendi, que falhou a partida com os arouquenses devido a lesão.
Caso o argentino não recupere a tempo da partida do próximo fim de semana, José Mourinho terá de recorrer a um central da formação ou então de adaptar um jogador.
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TAGS: Benfica António Silva Liga Arouca
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