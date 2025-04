Declarações de António Silva em flash interview à Sport TV após o Benfica-Tirsense, da Taça de Portugal, nesta quarta-feira (4-0):

[Análise]

«Acima de tudo, mais do que pensar no primeiro jogo, era focar neste e aproveitar ao máximo a oportunidade para os jogadores menos utilizados. Foi uma primeira parte difícil, Tirsense tem personalidade apesar de ser do Campeonato de Portugal. Mas os golos foram aparecendo e foi uma boa exibição.»

[Braçadeira de capitão]

«Para mim, é um orgulho. Foram oito anos de formação no Benfica. Cada jogo é um orgulho, principalmente usando a braçadeira. O Seixal está sempre com jogadores recheados de talento, o Mister aposta na formação e eles estão muito felizes no balneário.»

[Final no Jamor]

«Muito feliz. O Benfica já não ia lá há oito anos. Vi algumas finais do Benfica no Jamor e vamos jogar lá. Ainda temos o Aves para o campeonato e o Jamor é só daqui a duas semanas.»

[Dérbi na final]

«Sporting é o nosso rival, vamos ter um jogo para disputar mas o mais importante é o Aves.»