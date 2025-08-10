Tiago Gouveia e António Silva são conhecidos por serem jogadores de futebol. Porém, a dupla também dá uns toques na moda.

Este domingo, o Benfica partilhou um vídeo nas redes sociais dos dois jovens a avaliarem os «outfits» dos colegas de equipa do Benfica.

Entre risos, brincadeiras, apontamentos sobre o calçado ou as roupas com «buracos», Tiago e António foram analisando o vestuário e avaliando com uma nota de 0-10.

No início, e num ambiente descontraído, antes de começarem a avaliação, Tiago Gouveia brincou ainda com os fones de um membro da produção: «Acho que o Eusébio chegou a usar isso», disse.

Ora veja: