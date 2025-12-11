Benfica
Benfica: António Silva castigado por declarações sobre arbitragem
Defesa dos encarnados foi multado em 510 euros
António Silva foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pelo teor das declarações após o Benfica-Casa Pia.
«Este fim de semana ficou claro o que se passa no nosso futebol. O que o protocolo diz é que se a bola vai ao braço por ressalto não é falta. Não percebo como é que o árbitro marca penálti. Acho que este fim de semana ficou bem claro que a arbitragem está muito condicionada», disse o jogador do Benfica após a partida que terminou com um empate a dois golos.
Na sequência disso, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol fez uma participação que motivou a abertura de um processo disciplinar cujo acórdão foi divulgado nesta quinta-feira e resultou numa sanção de 510 euros aplicada a António Silva.
