António Silva foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pelo teor das declarações após o Benfica-Casa Pia.

«Este fim de semana ficou claro o que se passa no nosso futebol. O que o protocolo diz é que se a bola vai ao braço por ressalto não é falta. Não percebo como é que o árbitro marca penálti. Acho que este fim de semana ficou bem claro que a arbitragem está muito condicionada», disse o jogador do Benfica após a partida que terminou com um empate a dois golos.

Na sequência disso, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol fez uma participação que motivou a abertura de um processo disciplinar cujo acórdão foi divulgado nesta quinta-feira e resultou numa sanção de 510 euros aplicada a António Silva.