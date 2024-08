O Leipzig está interessado em António Silva e, nesse sentido, fez chegar uma proposta ao Benfica para a contratação do jovem central, confirmou o Maisfutebol.

O clube alemão oferece um empréstimo por uma temporada, com uma cláusula de compra obrigatória no valor de 25 milhões de euros.

Nesta altura, a SAD do Benfica está a avaliar a proposta, sendo certo que à partida a tendência é para rejeitar a oferta. No entanto, no Estádio da Luz há a intenção de transferir um central ainda neste mercado de verão, pelo que a proposta do Leipzig continua a ser analisada.

António Silva, de 20 anos, foi formado no Seixal e visto como um dos expoentes da formação da Fábrica de Talentos do Benfica. Peça fundamental no título da primeira temporada de Roger Schmidt no clube, foi titular absoluta também na última época e acabou por ser eleito por Roberto Martínez para estar no Euro 2024, ao serviço da seleção de Portugal.

Nesta temporada, porém, acabou por perder espaço nas opções do alemão e em três jornadas ainda só participou em um, frente ao Casa Pia, na segunda jornada (jogou os noventa minutos).

Também por isso, António Silva vê com bons olhos uma transferência para a Liga Alemã.