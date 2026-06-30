O Benfica melhorou os valores da oferta salarial para António Silva e está mais perto de avançar com a renovação de contrato do jogador, sabe o Maisfutebol.

Insatisfeito inicialmente com as primeiras conversas, o central vê com bons olhos os ajustes na nova investida e, por isso, caminha para muito em breve dar uma resposta positiva.

Mesmo com a chegada do francês Clément Lenglet, o jovem camisola 4 das águias está decidido a brigar por espaço no grupo agora dirigido por Marco Silva.

Aos 22 anos, António Silva já leva  quatro temporadas na equipa principal do Benfica. O atual contrato, recorde-se, tem validade apenas até junho de 2027.