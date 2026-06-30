Benfica
Há 40 min
Benfica melhora oferta salarial e fica perto de renovar com António Silva
Central encarnado caminha para ter um novo contrato válido até junho de 2031
Central encarnado caminha para ter um novo contrato válido até junho de 2031
O Benfica melhorou os valores da oferta salarial para António Silva e está mais perto de avançar com a renovação de contrato do jogador, sabe o Maisfutebol.
Insatisfeito inicialmente com as primeiras conversas, o central vê com bons olhos os ajustes na nova investida e, por isso, caminha para muito em breve dar uma resposta positiva.
Mesmo com a chegada do francês Clément Lenglet, o jovem camisola 4 das águias está decidido a brigar por espaço no grupo agora dirigido por Marco Silva.
Aos 22 anos, António Silva já leva quatro temporadas na equipa principal do Benfica. O atual contrato, recorde-se, tem validade apenas até junho de 2027.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS