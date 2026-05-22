Benfica sai em defesa de António Silva: «Ataques inaceitáveis»
Clube encarnado emite comunicado dias após ter começado a circular uma informação de que teria divulgado o onze do Geórgia-Portugal do Euro 2024
Clube encarnado emite comunicado dias após ter começado a circular uma informação de que teria divulgado o onze do Geórgia-Portugal do Euro 2024
O Benfica emitiu um comunicado em defesa de António Silva, acusado no início da semana pelo comentador Pedro Sousa de ter divulgado o onze da Seleção Nacional antes do Geórgia-Portugal, jogo do Euro 2024 no qual o futebolista dos encarnados foi titular.
O clube encarnado considera que nos últimos dias foi montada uma «campanha» para atingir o jogador de 22 anos e questiona o motivo para que o assunto tenha vindo a público - «estranhamente (ou será estrategicamente?)», lê-se - antes do anúncio da convocatória para o Mundial 2026, na qual António Silva não foi incluído.
Num comunicado lançado três dias após o anúncio dos jogadores convocados para o Mundial, o Benfica questiona também se terá sido uma «coincidência» que o defesa não tenha sido incluído na lista.
«António Silva é um ser humano de eleição e um profissional de excelência, além de ser um dos principais ativos do SL Benfica, um dos nossos capitães de equipa e, orgulhosamente, um ‘filho’ desta casa, pelo que são totalmente inaceitáveis os recorrentes ataques de que é alvo», conclui a nota do clube encarnado.
Em entrevista recente ao Record, já depois do anúncio dos 27 convocados para o Mundial 2026, Roberto Martínez confirmou a informação revelada pelo diretor executivo da CM Rádio e comentador dos canais do grupo Medialivre, que à data era diretor do Canal 11: «É uma situação muito grave. Investigámos e foi um acidente, não uma situação de falta de disciplina. Foi um acidente que aconteceu e o António aprendeu», disse o selecionador nacional.
COMUNICADO DO BENFICA NA ÍNTEGRA:
«O Sport Lisboa e Benfica não pode deixar de repudiar a campanha que, nos últimos dias, procurou atingir o nosso jogador António Silva, devido a um alegado episódio no Euro-2024, há dois anos.
Mais do que confirmar ou desmentir, importa registar a forma como, estranhamente (ou será estrategicamente?), o tema foi lançado em vésperas do anúncio da convocatória para o Mundial-2026, na qual não constaria o nome de António Silva, seguramente por coincidência.
António Silva é um ser humano de eleição e um profissional de excelência, além de ser um dos principais ativos do SL Benfica, um dos nossos capitães de equipa e, orgulhosamente, um ‘filho’ desta casa, pelo que são totalmente inaceitáveis os recorrentes ataques de que é alvo.»