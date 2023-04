O central do Benfica, António Silva, é considerado o central mais promissor do mundo, de acordo com o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), que elenca os 200 jogadores sub-20 de 75 ligas do mundo que acumularam mais experiência em jogos oficiais ao longo do último ano.

O defesa português de 19 anos surge em quarto lugar na lista global dos 200 jovens mais promissores, numa lista liderada por Pablo Gavi, do Barcelona.

António Silva é o único português no top-20 global, mas há outros nomes portugueses e que atual na I Liga que surgem como os mais promissores por posição. De Gonçalo Ribeiro (FC Porto) a Andreas Schjelderup (Benfica), passando, entre outros, por Mateo Tanlongo (Sporting).

Os 200 jogadores em questão estão divididos por dez posições, cada uma com os 20 jovens mais promissores.

Se António Silva é considerado o central mais promissor, o mesmo acontece com Plamen Andreev (Levski Sofia, guarda-redes), Alejandro Balde (Barcelona, lateral-esquerdo), Rico Lewis (Manchester City, lateral-direito), Arthur Vermeeren (Antuérpia, médio defensivo), Pablo Gavi (Barcelona, médio centro), Bilal El Khannouss (Genk, médio ofensivo), Matheus Martins (Watford, extremo esquerdo), Ângelo Gabriel (Santos, extremo direito) e Marcos Leonardo (Santos, avançado centro).

Veja, na galeria associada, os jovens mais promissores do mundo e os mais promissores por posição.