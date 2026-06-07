Benfica
Há 52 min
De férias, António Silva mostra-se no ginásio: «Vão ver-me brilhar»
Defesa do Benfica não descura o físico tendo em vista já a próxima temporada
Defesa do Benfica não descura o físico tendo em vista já a próxima temporada
Afastado das escolhas de Roberto Martínez para a fase final do Mundial 2026, António Silva não abranda o ritmo nas férias.
O defesa-central do Benfica já prepara a nova temporada, que no caso das águias arranca a 25 de junho, e recorreu às redes sociais para o mostrar.
Numa publicação no seu perfil no Instagram, António Silva mostra-se num ginásio a realizar diversos exercícios.
«Podem tirar tudo o que tenho e ainda assim vão ver-me brilhar e conquistar tudo de novo. Não está comigo, está em mim», escreveu ainda o jogador numa das imagens.
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