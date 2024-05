O defesa António Silva (Benfica) é o futebolista português com maior valor de mercado a nível mundial, numa lista liderada pelo inglês Jude Bellingham (Real Madrid), segundo um estudo publicado esta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

António Silva surge no 30.º lugar da lista global, com um valor estimado de transferência de 102 milhões de euros.

No topo da lista, Jude Bellingham surge com um valor estimado de transferência de 280,4 milhões de euros. O pódio é completo com Erling Haaland (Manchester City), 2.º com 255,3 milhões de euros, além de Vinícius Júnior (Real Madrid), 3.º na lista, avaliado em 240,8 milhões de euros.

Além de António Silva, há mais oito portugueses no top-100 elencado pelo CIES:

- 31.º: Rafael Leão, Milan (101,5 ME)

- 41.º: João Neves, Benfica (96,1 ME)

- 52.º: Gonçalo Ramos, Benfica (85,1 ME)

- 68.º: João Félix, Barcelona (76,5 ME)

- 76.º: Gonçalo Inácio, Sporting (73,9 ME)

- 78.º: Diogo Dalot, Manchester United (72,4 ME)

- 82.º: Rúben Dias, Manchester City (70,4 ME)

- 86.º: Vitinha, PSG (69,4 ME)

Nota ainda para o avançado do Sporting, Viktor Gyökeres, que surge no 81.º lugar, avaliado em 70,5 milhões de euros.

O estudo do CIES teve como base 5.500 transferências de jogadores que envolveram pagamento e o modelo utilizado envolve critérios como idade, duração do contrato, minutos, proporção dos jogos a titular, nível desportivo dos jogos disputados, resultados, força económica do clube do jogador e da liga, potenciais compradores e nível de inflação.