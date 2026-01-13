Mourinho aborda lesão de António Silva e dá novidade na convocatória
João Fonseca, defesa-central de 19 anos da equipa B, está na lista de convocados
00:52
«António Silva não está perfeito, mas vai ser convocado»
01:36
«É tão fácil analisar o FC Porto com base em dados e em números»
04:57
«Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até ao fim»
00:42
«Utilizámos bem este tempo que não contávamos ter: treinámos bem»
02:00
«Sudakov com dificuldades? Vocês esquecem-se do contexto de onde ele vem»
01:04
«Se perdermos no Dragão, regressaremos com a mesma cara fechada que temos tido nos últimos dias»