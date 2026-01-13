Na antevisão ao Clássico diante do FC Porto, para a Taça de Portugal, José Mourinho abordou a condição física de António Silva e revelou que o jovem defesa João Fonseca, de 19 anos, vai com a equipa para o Porto.

Opções na defesa

«Joga ou o António [Silva] ou o Gonçalo Oliveira. António não está perfeito, não posso garantir que vai jogar. Não vou arriscar mentir-lhe e dizer o contrário. Aquilo que posso dizer é que está convocado o António, o Gonçalo, o Tomás [Araújo] e o João Fonseca, a pensar que o António não possa jogar e assim temos o Gonçalo e o Fonseca como proteção.»

Siginificado do jogo

«Uma vitória significa que jogaremos a meia-final e uma derrota significa que o FC Porto joga e ficamos de fora. Se ganharmos regressamos a casa com felicidade e no dia seguinte é folga. Se perdemos regressaremos com a mesma cara fechada dos últimos dias, mas com a mesma disponibilidade. E iremo preparar o jogo do Rio Ave, se é que se pode preparar jogando de quarta para sábado, com o mesmo profissionalismo. Será alegria versus tristeza. Obviamente, a alegria tem sido pouca.»