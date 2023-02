Jan Vertonghen conheceu de perto o plantel 2022/23 do Benfica. O internacional belga que se mudou da Luz para o Anderlecht falou com a CNN Portugal, do mesmo grupo do Maisfutebol, antes do jogo dos lisboetas com o Clube Brugge, para a Liga dos Campeões, e deixou um enorme elogio a António Silva.

«Quando estava no Benfica, no verão, pude ver de forma clara o desenvolvimento que estavam a ter, as contratações, os jovens que estavam a subir à primeira equipa, nas posições certas», começou por dizer o central.

Vertonghen diz que não está «surpreendido como rendimento» das águias, que «são uma boa equipa, com uma mistura de rapazes novos, portugueses e estrangeiros e têm muito boas hipóteses de fazer ainda melhor do que na época passada».

O belga deixou o clube muito por culpa da qualidade de um setor em que, reconhece, há muita qualidade, a começar pelo capitão de equipa.

«O Nico [Otamendi] está a ter uma época maravilhosa, com a idade dele continua bem fisicamente, a ser importante, a ser peça chave na equipa. É um verdadeiro líder, mostrou isso também no Mundial», declarou Jan Vertonghen.

O belga guardou os maiores elogios para o mais novo da defesa, porém.

«No início começou a jogar com o Morato que é muito bom jogador e, depois, por causa das lesões, tiveram de meter o miúdo, António Silva, que vai ser uma lenda. Se continuar a fazer o que tem feito, tem tudo para ser um dos melhores defesas do mundo nos próximos um ou dois anos, na minha opinião.»