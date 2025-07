O antigo internacional português António Simões, campeão europeu pelo Benfica, é o mandatário da candidatura de Martim Mayer à presidência dos encarnados.

«António Simões, campeão europeu pelo Benfica em Amesterdão 1962, será o mandatário desta candidatura numa demonstração de apoio e reconhecimento a Martim Borges Coutinho Mayer», informou a candidatura.

Simões vai marcar presença na apresentação da candidatura do neto do ex-presidente Duarte Borges Coutinho, agendada para as 18h30 de quarta-feira, no Teatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa.

O antigo internacional português chegou ao Benfica ainda júnior, em 1959. Esteve nos encarnados até novembro de 1975 e integrou a era dourada do clube, ao lado de Eusébio, José Augusto, José Águas e Coluna, entre outros. A partir de 1969, recorde-se, Borges Coutinho foi presidente do Benfica.

Martim Mayer, de 51 anos, juntou-se aos advogados João Diogo Manteigas e Cristóvão Carvalho, e ao gestor João Noronha Lopes na corrida às eleições de 25 de outubro.

O atual presidente Rui Costa ainda não revelou se irá recandidatar-se, enquanto Mauro Xavier e o ex-presidente Luís Filipe Vieira também têm sido apontados como eventuais candidatos.