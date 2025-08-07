O Benfica fez duas abordagens concretas nos últimos dias ao Manchester United para discutir uma eventual negociação de Antony, segundo apurou o Maisfutebol.

Inicialmente, os encarnados avisaram que estão dispostos a avançar por um empréstimo, enquanto o emblema inglês ainda prioriza a transferência em definitivo do internacional brasileiro. As conversações, entretanto, prosseguem nos bastidores.

A SAD encarnada reconhece desde o primeiro contacto que o negócio com os red devils é bastante difícil, sobretudo pelos obstáculos financeiros, até por isso continua a olhar paralelamente para outras opções no mercado.

Avaliado hoje em aproximadamente 50 milhões de euros pelo United, o extremo canhoto está na mira de outros interessados na Europa, entre eles RB Leipzig, Leverkusen e Brighton. Acima de tudo, está fora dos planos de Ruben Amorim para a nova época.

O Betis também busca contar novamente com o jogador formado no São Paulo, com quem firmou um acordo por empréstimo nos últimos seis meses da temporada passada (nove golos e seis assistências em 26 jogos).

Aos 25 anos, Antony tem contrato válido com o Manchester United até junho de 2027. Custou, recorde-se, cerca de 95 milhões de euros em 2023, quando foi contratado do Ajax.