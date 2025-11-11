APAF faz participação contra António Silva pelas críticas à arbitragem
Em causa as declarações no final do jogo contra o Casa Pia
A APAF, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, apresentou ao Conselho de Disciplina da Federação, esta terça-feira, uma participação contra António Silva. A informação foi avançada pela Antena 1 e agora confirmada pelo Maisfutebol.
Em causa estão as declarações do jogador do Benfica no final do jogo frente ao Casa Pia (2-2), onde apontou o dedo ao árbitro do encontro, Gustavo Correia. O defesa dos encarnados foi ainda mais longe e afirmou que a arbitragem portuguesa está «condicionada».
«Este fim de semana ficou claro o que se passa no nosso futebol. O que o protocolo diz é que se a bola vai ao braço por ressalto não é falta. Não percebo como é que o árbitro marca penálti. Acho que este fim de semana ficou bem claro que a arbitragem está muito condicionada», disse o jogador em declarações à BTV.