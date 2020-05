April Ivy publicou uma fotografia no Instagram em que mostrou a boa forma física, e as acentuadas curvas que transpareciam da roupa justa. «Senti-me bem hoje por isso decidi partilhar esta fotografia a fazer pose», escreveu a cantora no Instagram, ela que se tem apresentado nesta quarentena em plena felicidade ao lado do namorada Ruben Dias.

Ora desde logo surgiram vários comentários dos seguidores, entre os quais alguns de amigos famosos. A atriz Júlio Palha foi a primeira: «Poderosaaaa», escreveu a artiga. A também atriz Vanessa Martins escreveu «sexy», com emojis de fogo, e até Jota, companheiro de Ruben Dias no Benfica, não resistiu a comentar com um «linda».