O Benfica assinou uma parceria com a Heights & Jewels KSA Group (HJKSA), empresa da Arábia Saudita, com o objetivo de encontrar novas oportunidades comerciais e de patrocínios no país do Médio Oriente.

O acordo designa-se «Making Saudi Heroes» e está inserido no projeto Vision 2030, que procura fomentar e desenvolver o desporto na Arábia Saudita, algo que se tem acentuado nos últimos tempos, nomeadamente pela chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr.

«Estamos muito honrados por fazer parte da mudança global que a Arábia Saudita está a fazer através do desporto e estamos determinados a colocar o nosso conhecimento, experiência e talento neste projeto», disse Rui Costa, presidente do Benfica, citado pelo Sportspromedia.

«O Benfica é uma marca líder no que diz respeito à formação de atletas de alto rendimento e estamos absolutamente comprometidos com os novos rumos que este projeto vai trazer para o futuro da região. Acreditamos que a HJKSA será o nosso veículo para que isso aconteça», concluiu