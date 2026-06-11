O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol condenou Rui Costa a 45 dias de suspensão, com multa de 7650 euros, após as críticas proferidas em Famalicão, o que motivou uma queixa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

«Ninguém tem o direito de decidir campeonatos sem ser os jogadores e os treinadores. Este senhor [Gustavo Correia] tentou decidir quem vai à Champions. Tentou fazer o mesmo na primeira volta [Benfica 2-2 Casa Pia]. Passaram seis meses, nunca mais foi nomeado para jogos do Benfica, mas aparece na fase decisiva», disse Rui Costa.

Quanto ao Benfica, o emblema da Luz ofereceu – ironicamente – o prémio de homem do jogo a Gustavo Correia. Ainda assim, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol absolveu o clube.