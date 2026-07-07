O árbitro Gustavo Correia foi castigado com uma sanção de repreensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por falsas acusações contra o diretor geral do Benfica, Mário Branco, à margem do Famalicão-Benfica, jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da Liga portuguesa de 2025/26.

Em causa está o inscrito no relatório do árbitro, em que Gustavo Correia assinalou o seguinte, após o fim do jogo. «Informo ainda que no mesmo momento, o agente desportivo da equipa B (SL Benfica) Mário Branco, inscrito em modelo P como staff técnico e desempenhando a função de diretor geral, proferiu as seguintes palavras para mim, árbitro Gustavo Correia, "Filho da P***! Vocês são uns filhos da p***!" Tendo igualmente sido impedido de se aproximar de mim fisicamente pelos assistentes de recinto desportivo e pela força policial presente no local».

Ora, no âmbito do processo disciplinar que foi instaurado a Mário Branco, o árbitro Gustavo Correia foi ouvido e, segundo o acórdão conhecido esta terça-feira, «declarou, além do mais, que o agente desportivo Mário Branco se tentou aproximar da equipa de arbitragem aquando da passagem desta pelo túnel de acesso aos balneários e que foi agarrado e afastado pelos diversos elementos da força policial e assistentes de recinto desportivo».

E foi precisamente esta parte final, além dos insultos verbais, que motivou contestação do Benfica aos factos constantes no relatório do árbitro, que se verificaram não corresponder à verdade, com recurso às imagens de videovigilância.

Conforme é descrito no acórdão, no «âmbito das diligências instrutórias levadas a cabo no decurso do sobredito processo disciplinar, mormente, na sequência da visualização das imagens captadas pelo sistema de videovigilância (CCTV) aquando do referido jogo, concluiu-se que o referido agente desportivo não se aproximou, nem foi impedido por qualquer pessoa de se aproximar fisicamente dos elementos da equipa de arbitragem», sendo ainda assinalado que Gustavo Correia, nos esclarecimentos prestados, «não atuou com o grau de rigor, exatidão e diligência que lhe era exigível no exercício das suas funções».