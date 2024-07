A polícia argentina deteve duas pessoas na última madrugada, suspeitas de organizarem e planearem as ameaças de que Ángel Di María e a família foram alvo em março passado, em Funes, Rosario.

Alejandro "Rengo" Ficadenti e Sergio "Bebe" Di Vanni pertencem a claques do Newell’s Old Boys, clube rival do Rosario Central, emblema que esteve em negociações com o avançado argentino. Estas conversas, contudo, não chegaram a bom porto e Di María optou por continuar no Benfica, por sentir que não estavam reunidas as condições de segurança para voltar ao clube onde foi formado.

Recorde-se que outros dois suspeitos estão detidos, mas estes por terem sido os autores das ameaças ao campeão do mundo.