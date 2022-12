O Benfica anunciou o lançamento de camisolas especiais dos campeões do Mundo Nicolás Otamendi e Enzo Fernández.

As camsisolas têm os nomes e números dos jogadores a dourado (em vez de branco) e no topo do número 3 (Otamendi é o 30 e Enzo o 13) estão três estrelas encarnadas a simbolizarem cada um dos títulos conquistados pela albiceleste.

A edição especial já está à venda no site do Benfica.

🏅 Camisola especial dos Campeões do Mundo 👉 https://t.co/1gcHCCYoBd pic.twitter.com/DKNUijhaLL — SL Benfica (@SLBenfica) December 21, 2022

Otamendi e Enzo Fernández são os primeiros campeões do Mundo a jogar em Portugal no momento da conquista do título.