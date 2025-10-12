Nicolás Otamendi integra o baralho de José Mourinho para a visita a Chaves na Taça de Portugal, na sexta-feira (19h30), ainda que chegue “em cima da hora” do encontro. O defesa vai representar a Argentina contra Porto Rico em Miami, nos Estados Unidos, na madrugada de terça-feira (meia-noite).

Ainda que tenha sido poupado no particular com a Venezuela (1-0), o maior desgaste vai resultar das viagens. O regresso a Lisboa está previsto para quarta-feira.

De recordar que o experiente central vai falhar a primeira jornada do Mundial 2026 devido à expulsão frente ao Equador na última jornada da qualificação sul-americana. Em todo o caso, vai poder defrontar a Espanha em março, na Finalíssima.

Depois da visita a Chaves, o Benfica visita o Newcastle (21 de outubro) e recebe o Arouca (25).

