Gianluca Prestianni lesionou-se ao serviço da seleção sub-20 da Argentina. Segundo apurou o Maisfutebol, o jovem avançado do Benfica contraiu a lesão no primeiro treino do estágio, falhando os dois jogos com o Uzbequistão.

O extremo, de 18 anos, convocado por Javier Mascherano, não acumulou minutos por precaução. Trata-se de uma entorse no tornozelo.

Quando regressar a Lisboa, Prestianni será observado pelo departamento médico do Benfica, parando entre sete e dez dias.

Depois de se estrear pela equipa principal das águias na última temporada, o avançado argentino conta com sete partidas oficiais disputadas desde agosto.