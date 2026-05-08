A 10 de setembro, no Equador, Otamendi viu o cartão vermelho direto na última jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026. Uma vez que a “Finalíssima” foi cancelada, o defesa teria de cumprir castigo na primeira jornada do Mundial, frente à Argélia, a 17 de junho.

Todavia, o pedido de amnistia da federação argentina foi aprovado pela FIFA e, assim, Otamendi vê o castigo apagado.

Os campeões do Mundo em título encabeçam o Grupo J do Mundial 2026, na companhia de Áustria, Argélia e Jordânia.

Quanto a Otamendi, o defesa de 38 anos – em final de contrato com o Benfica – leva 48 jogos e três golos nesta época pelas águias. O central representa o emblema da Luz desde 2021, acumulando 17 golos e oito assistências em 280 jogos.

Na mira do defesa está o quarto Mundial, depois de 2010, 2018 e 2022.