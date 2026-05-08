Mundial 2026: FIFA levanta castigo de Otamendi após expulsão
Defesa do Benfica viu um cartão vermelho direto em setembro, no Equador
Defesa do Benfica viu um cartão vermelho direto em setembro, no Equador
A 10 de setembro, no Equador, Otamendi viu o cartão vermelho direto na última jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026. Uma vez que a “Finalíssima” foi cancelada, o defesa teria de cumprir castigo na primeira jornada do Mundial, frente à Argélia, a 17 de junho.
Todavia, o pedido de amnistia da federação argentina foi aprovado pela FIFA e, assim, Otamendi vê o castigo apagado.
Os campeões do Mundo em título encabeçam o Grupo J do Mundial 2026, na companhia de Áustria, Argélia e Jordânia.
Quanto a Otamendi, o defesa de 38 anos – em final de contrato com o Benfica – leva 48 jogos e três golos nesta época pelas águias. O central representa o emblema da Luz desde 2021, acumulando 17 golos e oito assistências em 280 jogos.
Na mira do defesa está o quarto Mundial, depois de 2010, 2018 e 2022.