Nicolás Otamendi venceu a Copa América com a Argentina, mas nem teve tempo para descansar. O capitão do Benfica juntou-se à comitiva albiceleste que vai participar nos Jogos Olímpicos de Paris, nos próximos dias.

Em entrevista à TyC Sports, o defesa-central revelou que abdicou das férias para estar nos Jogos e destacou a autorização que recebeu dos encarnados para participar na competição e falhar a pré-época.

«Vim aos Jogos Olímpicos sem férias, quase. Tive dois dias, nos quais fui a Portugal para fazer a troca de roupa. Estou muito entusiasmado porque é uma competição que nunca joguei, já que nem sequer joguei nos escalões de formação pela seleção», afirmou.

«É algo com que sonhei. No clube [Benfica] entenderam e deram-me autorização, atendendo à minha vontade e à minha idade. Sabem que a seleção é sempre prioridade. Sacrifiquei as minhas férias para poder estar nos Jogos Olímpicos. Sonho com a medalha de ouro», acrescentou.

A Argentina, refira-se, está no grupo B dos Jogos Olímpicos, juntamente com Marrocos, Iraque e Ucrânia.