Prestianni estreia-se nos convocados da seleção principal da Argentina
Extremo do Benfica junta-se a Otamendi nos eleitos de Lionel Scaloni para o amigável com Angola
Gianluca Prestianni, do Benfica, foi convocado para a seleção principal da Argentina pela primeira vez.
Nicolás Otamendi e as principais figuras dos campeões do mundo, como Lionel Messi, também integram a lista de Lionel Scaloni para o amigável com Angola. No entanto, o guarda-redes Emiliano Martínez ficou de fora das opções e não foram chamados jogadores a atuar no campeonato argentino.
A partida está marcada para 14 de novembro, em Luanda, integrada nas comemorações dos 50 anos de independência de Angola.
#SelecciónMayor 📋Lista de convocados para el amistoso frente a Angola. pic.twitter.com/qNRx8GNdr7— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 6, 2025
