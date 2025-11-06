Gianluca Prestianni, do Benfica, foi convocado para a seleção principal da Argentina pela primeira vez.

Nicolás Otamendi e as principais figuras dos campeões do mundo, como Lionel Messi, também integram a lista de Lionel Scaloni para o amigável com Angola. No entanto, o guarda-redes Emiliano Martínez ficou de fora das opções e não foram chamados jogadores a atuar no campeonato argentino.

A partida está marcada para 14 de novembro, em Luanda, integrada nas comemorações dos 50 anos de independência de Angola.