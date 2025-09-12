Já nos descontos da receção ao Santa Clara, quando o Benfica ganhava por 1-0, Otamendi cometeu um erro grave: o central tentou atrasar de cabeça uma bola para Trubin, falhou o cabeceamento, caiu e permitiu a Vinicius Lopes isolar-se para fazer o golo do empate.

No final da partida, Otamendi estava inconsolável. O argentino deixou as mãos à cabeça, gritou, pontapeou o vazio, tapou a cara e pediu desculpa aos adeptos.

Vários jogadores, a começar logo em Richard Ríos, tentava animá-lo, mas parecia impossível. Depois também Trubin, António Silva, Aursnes, Prestianni e Samuel Soares tentaram consolá-lo. Otamendi estava desesperado: foi o segundo erro em jogos consecutivos, após a expulsão ao serviço da Argentina.