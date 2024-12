O guarda-redes lituano Arnas Voitinovicius, de 18 anos, é novidade na convocatória do Benfica para a visita ao Nacional, jogo em atraso da 8.ª jornada da Liga, agendado para conclusão esta quinta-feira (17h00).

Voitinovicius cumpre a segunda época no Benfica, somando, em 2024/25, um total de 20 jogos: 14 deles pela equipa sub-23 na Liga Revelação e seis pelos juniores, na Youth League. Em 2023/24 fez 14 jogos pelos juniores, depois de chegar aos encarnados oriundo do FK Riteriai, da Lituânia.

A possível inclusão de Voitinovicius na ficha de jogo desta quinta-feira, depois de não ter figurado nas opções na data inicial do jogo, vai ao encontro da possibilidade plasmada no Regulamento de Competições da Liga. No artigo 41.º, na alínea 12a), consta que «a ficha técnica pode ser alterada para incluir qualquer jogador que, encontrando-se regulamentarmente inscrito à data do jogo interrompido, dela não constasse inicialmente».

Voitinovicius é um dos seis guarda-redes inscritos pelo Benfica na Liga, além de Trubin, Samuel Soares, Diogo Ferreira, Luka Velickovic e Ricardo Ribeiro.

O Nacional-Benfica foi interrompido a 6 de outubro, fruto da fraca visibilidade no Estádio da Madeira, aos oito minutos e cinco segundos de jogo.