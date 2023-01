O Benfica venceu esta terça-feira em casa do Arouca (3-0), em jogo da 18.ª jornada da Liga.

João Mário abriu o marcador ao minuto 25 e ampliou a vantagem encarnada já na segunda parte, aos 55 minutos. À entrada para os dez minutos finais, Petar Musa fechou as contas do encontro.

FILME E FICHA DO JOGO.

Com este resultado, o Benfica reforça a liderança do campeonato português: as águias têm mais dez e 11 pontos do que Sp. Braga e FC Porto, respetivamente, mas também mais dois jogos.