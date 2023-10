O Benfica entra esta terça-feira em campo, em Arouca, a partir da 20.15 horas, quase obrigado a ganhar e sobretudo proibido de perder. Depois do tirunfo da formação de Daniel Ramos na Vila das Aves, na primeira jornad deste Grupo B da Taça da Liga (2-1), uma nova vitória esta noite apura imediatamente a equipa de Arouca para a final-four da competição.

Já um triunfo do Benfica deixa os encarnados numa boa posição para seguir em frente, recebendo na última jornada o AVS SAD, enquanto o empate não é propriamente um bom resultado, mas pelo menos garante a continuidade do sonho de apuramento, que ficaria assim adiado para a derradeira ronda, agendada para uns dias antes do Natal, no Estádio da Luz.

Perante este cenário, e numa momento particularmente delicado, é fácil perceber que Roger Schmidt está perante uma bela dictomia: jogar com a equipa mais forte para tentar garantir a indispensável vitória ou rodar o onze de forma a poupar atletas para a difícil viagem a Chaves no sábado?

A resposta deve estar no meio do caminho: jogadores como Samuel Soares, Morato, Florentino, Tiago Gouveia ou Tengstedt devem ter uma oportunidade, com Gonçalo Guedes também à espreita.