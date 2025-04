Pela segunda vez nesta temporada, o Benfica foi líder da Liga. E foi também a segunda vez que a equipa de Bruno Lage caiu do topo na jornada seguinte à conquista da liderança, repetindo o que já tinha acontecido antes do dérbi com o Sporting em Alvalade.

Ao tropeçarem com o Arouca, os encarnados foram alcançados pelos leões, que estão em igualdade pontual com o rival lisboeta, mas tecnicamente no topo da Liga pelo critério – diferença entre golos marcados e sofridos – que se aplica até ao segundo dérbi da temporada, marcado para 10 de maio.

Mas o empate a dois golos com o Arouca no Estádio da Luz não só repetiu uma história recente. Repetiu uma outra… e recheada de coincidências.

A 11 de março, de 2019, o Benfica (também de Bruno Lage) entrava em campo na Luz diante da B SAD, depois de na ronda seguinte a ter saltado para a liderança da Liga (tal como agora) após vencer o FC Porto no Dragão.

Esse jogo (tal como o desde domingo diante dos arouquenses) terminou 2-2 e com todos os golos a serem (tal como agora) marcados na segunda parte, embora aí as águias não tenham desperdiçado duas vantagens, mas sim uma vantagem de 2-0.

À data, a notícia até foi menos má do que a deste domingo: é que, ao contrário de agora, o Benfica manteve o primeiro lugar, já que tinha vantagem sobre o FC Porto – com quem estava a discutir o campeonato – no critério de desempate do confronto direto, que até nem precisou de ser aplicado, já que o conjunto de Bruno Lage venceu a Liga com 87 pontos, mais dois do que o vice-campeão FC Porto.

E agora? Que consequências terá esta história em que a história parece tropeçar em si própria?