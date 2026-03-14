Há 17 min
Benfica em blackout na deslocação a Arouca
Encarnados não vão comparecer na flash nem na conferência pós jogo
O Benfica comunicou que nenhum elemento do clube vai prestar declarações após o jogo com o Arouca.
Em nota de imprensa, o clube encarnado justifica que a tomada de decisão se deve ao castigo aplicado a José Mourinho, que não poderá sentar-se no banco no jogo deste sábado, sendo, lê-se, uma «manifestação coletiva de solidariedade e de indignação».
O Benfica reitera que a decisão do Conselho de Disciplina é «injusta, desproporcionada e persecutória».
O Arouca-Benfica arranca às 20h30 e poderá segui-lo no AO VIVO do Maisfutebol.
