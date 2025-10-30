Benfica
Benfica: jogo com o Arouca custa quase 16 mil euros em multas
Jogo da ronda 9 da Liga
O Benfica foi multado em quase 16 mil euros pelo comportamento dos adeptos no jogo do passado dia 25 de outubro com o Arouca na Luz.
Na base da sanção aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF - dividida em três coimas de 7.650, 4.460 e 3.825 euros - estiveram o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos e a entrada e permanência de objetos não autorizados.
O Benfica goleou o Arouca por 5-0 num dia que ficou marcado pelas eleições no Benfica que estabeleceram um novo recorde mundial de votantes no ato eleitoral de um clube de futebol.
