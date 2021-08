Jorge Jesus reconhece que o Benfica joga de forma diferente com os adeptos nas bancadas. O treinador do Benfica saúda o regresso dos adeptos, fala da exibição de Yaremchuk e ainda do regresso de André Almeida.

«Duas coisas muito importantes: a vitória e o regresso dos nossos adeptos. É outra história. Temos sempre os nossos adeptos, que ajudam muito a equipa. Independentemente de o jogo se ter tornado fácil, não podemos falhar tantos golos. Vamos ter jogos em que não vai ser fácil marcar. Mas também estamos no princípio da época e podemos desculpar este momentos de técnica menos bons.

A equipa do Arouca, com 11 ou com 10, ia sempre defender. Com menos um foi igual, só quando tinham bola é que faltou um jogador para sair a jogar.

Deu para lançar o André [Almeida], que era aquilo que nós queríamos, jogar pelo menos meia hora foi bom. E deu para rodar outros jogadores que não jogaram na terça-feira com o Spartak. Notou-se nos últimos 15 minutos que alguns jogadores que entraram tiveram dificuldade em dar velocidade ao jogo. Mas isto é bom, porque ganhas um plantel que está sempre em competição. Hoje joga um e amanhã joga outro.

Se os jogadores já assimiliaram a minhas ideias? Já assimilaram, nem tenho duvida. No ano passado estivemos a primeira volta a jogar em 4-4-2 e na segunda em 3-4-3, a equipa sente-se confortável com os dois sistemas, é normal. A equipa foi mais segura ofensivamente a jogar a três. Teve mais largura, teve outras dinâmicas, falhámos muitos golos e isso não valoriza o teu jogo. Sentes mais a tua realidade em relação à capacidade que a equipa teve a nível ofensivo

Se estou satisfeito com o Yaremchuk? Pelo menos neste jogo ele mostrou que para fazer um golo não precisa de muitas oportunidades, e a equipa sem ele teve muitas oportunidades de golo e não as fez. Isso é bom porque mostra que ele consegue chegar facilmente ao golo. Tem estado a treinar, chegou aqui há pouco, está a adaptar-se bem, quando saiu falámos e disse que não estava muito fatigado, mas eu quis protegê-lo porque ele é pesado e podia passar riscos, mas pelo que está a treinar e pelo que fez, é uma nota boa».