Lukebakio aponta à titularidade: os onzes prováveis para o Arouca-Benfica
José Mourinho obrigado a render os lesionados Otamendi e Enzo Barrenechea
O Benfica visita o Arouca na noite deste sábado, na 26.ª jornada da Liga. Face às lesões de Otamendi e de Enzo Barrenechea, José Mourinho deverá apostar em António Silva e Leandro Barreiro, que aplicou o 2-2 no clássico com o FC Porto. Em simultâneo, Lukebakio espreita o regresso à titularidade, no lugar de Prestianni.
Além de Otamendi e Barrenechea, o boletim clínico das águias também conta com Bruma, Aursnes, Nuno Félix e João Veloso.
No Arouca, Vasco Seabra lamenta a ausência do lesionado Mateo Flores, mas conta com os regressos de Tiago Esgaio e Javi Sánchez.
Confira os onzes prováveis na galeria associada.
O Benfica procura igualar o Sporting, enquanto o Arouca (11.º) almeja distanciar-se do fundo da classificação. O duelo no sopé da Serra da Freita arranca às 20h30 e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.