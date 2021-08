O Benfica venceu o Arouca por 2-0 no Estádio da Luz, com o reforço Yaremchuk em grande plano. O avançado ucraniano admite que demorou a entrar no jogo, mas que se esforçou.

«No início estava um bocado fora do jogo, não conhecia bem o estilo de defesa do adversário, mas fui tentando. Os adeptos estão felizes» disse, Yaremchuk na flash interview no final do jogo.

Com um golo na estreia a títular, o ucraniano levou o prémio de Homem do Jogo. Yaremchuk diz que trabalha para chegar mais longe.

«Todos os dias trabalho para ser melhor e melhor do que sou, tento melhorar sempre», reconheceu o novo avançado do Benfica.

Em jogo na Luz, com os adeptos a embalarem a equipa como não acontecia há meses nos estádios portugueses por conta da covid-19, Yaremchuk deixou uma palavra a quem esteve nas bancadas e não se esqueceu de uma «lenda» do Benfica.

«Obrigado aos adeptos. Eu jogo por eles. E uma palavra ao André Almeida, depois de um grande tempo fora por lesão.Estou feliz por vê-lo de volta ao relvado. Ele é uma lenda no Benfica», concluiu Yaremchuk.

O Benfica arrecadou a primeira vitória em casa no campeonato. Na próxima quarta-feira recebe o PSV, a contar para a primeira mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões.