Arthur Cabral chegou, nesta quarta-feira diante do Feyenoord, à marca dos 50 jogos oficiais com a camisola do Benfica.

O avançado brasileiro esteve à conversa com Rui Águas numa rubrica do clube encarnado e reconheceu que esperava ter mais golos do que os 12 que totaliza de águia ao peito.

«Com certeza que esperava mais, não é? Você conhece, você fez a mesma posição que eu, então sabe, a gente entra e cada jogo a pensar não só em ganhar os jogos, mas também em tentar ajudar, fazendo o que sabemos fazer de melhor, que é fazer golos. Então, com certeza, queria muito chegar a este momento e ter uma marca mais expressiva de golos, como tive nas equipas em que joguei. E infelizmente não tem uma marca melhor para estar a celebrar aqui, mas não é um motivo para estar – como é que eu posso dizer? – dececionado, mas um motivo, sim, para buscar mais, melhorar e evoluir», disse Arthur Cabral.

O avançado de 26 anos elegeu o jogo com o Sp. Braga na época passada para a Taça de Portugal (vitória por 3-2) como o mais especial de todos os que fez pelo Benfica. «Acho que foi um dos melhores jogos meus, aqui, com a camisola do Benfica. Fiz um golo, fiz uma assistência e fiz um bom jogo também. Ganhámos um jogo difícil que estávamos a perder. E quando fiz o golo fui celebrar com os adeptos», recordou, destacando também o jogo com Salzburgo fora de casa para a Liga dos Campeões e no qual apontou, de calcanhar, o golo que permitiu aos encarnados continuarem nas competições europeias pela porta da Liga Europa.

Arthur Cabral aproveitou inclusive para pedir conselhos a Rui Águas, que anotou 105 golos oficiais pelo Benfica ao longo da carreira. «Se tiver alguma dica, alguma coisa que me possa ajudar, eu vou aceitar muito...»