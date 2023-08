O pai de Arthur Cabral, Élio Cabral, confirmou esta segunda-feira, em declarações à Antena 1, que o filho está a caminho do Benfica, tal como o Maisfutebol noticiou.

Segundo apurou o nosso jornal, o avançado brasileiro vai deixar a Fiorentina e ocupar a vaga de Gonçalo Ramos no plantel orientado por Roger Schmidt.

«O Arthur está feliz. O Benfica é um clube grande, que disputa a Liga dos Campeões e que luta pelo título. Está muito feliz, é uma grande oportunidade de fazer bons jogos e de ser campeão português», afirmou.

«É uma equipa grande do futebol europeu, estou muito orgulhoso e a torcer para que faça bons jogos e que seja o goleador que sempre foi», continuou.

Élio Cabral confessou que o acordo ficou fechado esta segunda-feira: «Ele deu-me a notícia ontem [domingo], mas já sabia mais ou menos, já tinha o acordo com o Benfica. Mas ficou confirmado hoje [segunda-feira], estou muito feliz.»

«A mensagem que deixo é que o Arthurr vai empenhar-se ao máximo, vai dar tudo, como nos clubes que ele trabalhou. Onde jogou sempre deu o máximo. Ele é muito competente e trabalhador. Vai ajudar o Benfica no que puder com golos, garra e vontade e, se Deus quiser, vai honrar a camisola do Benfica e conquistar muitos títulos», concluiu.