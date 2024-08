Com a titularidade indiscutível de Pavlidis, o lugar de Arthur Cabral no Benfica começa a ser posto em causa e já há clubes interessados no avançado brasileiro, como é o caso do Corinthians, tal como avançou o Maisfutebol.

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, Roger Schmidt abordou a possível saída do ponta de lança de 26 anos, destacando que não cabe só ao Benfica «tomar esse tipo de decisões».

«Saída de Arthur Cabral? Vamos ver. Neste momento temos três pontas de lança (Pavlidis, Marcos Leonardo e Arthur Cabral). Isso dependerá dos jogadores. Não cabe somente a nós tomar esse tipo de decisões. Contratámos o Pavlidis porque sabíamos que precisávamos de um jogador para ocupar essa posição e neste momento é a nossa primeira escolha. Está a trabalhar arduamente para o plantel, tem sido impressionante e foi muito importante o golo que marcou no outro jogo (frente ao Casa Pia). Está a demonstrar a sua qualidade e consegue jogar bom futebol», começou por dizer na antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, da terceira jornada da Liga.

«O Arthur também está a jogar bem. Na época passada demonstrou boas exibições. O Marcos tem de estar pronto, nem sempre tem sido sortudo. Não tem conseguido marcar golos, mas sabe fazê-los e ser eficaz. Na época passada marcou 6/7 golos, não me recordo muito bem. Neste momento estou contente com a situação que temos atualmente. Não sei o que estão a pensar e se alguém está a pensar deixar o Benfica. Neste momento não posso divulgar negociações ou se existem propostas na mesa. Posso falar de transferências, mas o mercado é extremamente complicado e não quero entrar em detalhes pontuais», concluiu.

De recordar que na temporada passada, Arthur fez um total de 43 jogos, marcou 11 golos e fez três assistências. Esta temporada, com a chegada de Pavlidis, o avançado brasileiro tem perdido espaço e ainda não fez um único jogo oficial.