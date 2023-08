Últimos reforços a chegar à Luz, Anatoliy Trubin e Arthur Cabral ficaram de fora da ficha de jogo da primeira jornada, diante do Boavista, mas Roger Schmidt reconheceu que a situação dos dois jogadores mudou relativamente à partida no Bessa.

Na antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, marcado para este sábado, o técnico dos encarnados destacou que o avançado brasileiro e o guarda-redes ucraniano estão a integrar-se bem na equipa.

«Não vou anunciar o onze inicial. No último jogo, era muito cedo para chamá-los. Agora, passaram mais uma semana com a equipa, a integração não está completa, mas é melhor do que na semana passada. Estão a treinar bem, entraram bem na equipa, ligaram-se aos colegas e para amanhã [sábado] é uma situação diferente. O Arthur tem estado muito bem nos treinos», frisou.

«É sempre um desafio se não contratares os reforços no início da pré-época. Porque com a pré-época é muito mais fácil de integrá-los, dar-lhes o treino que precisam, dar-lhes a informação necessária e deixar que a transfiram e ponham em prática nos jogos amigáveis. Agora, já estamos a jogar a temporada, temos de gerir isso e tenho de tomar a minha decisão a respeito do onze inicial. Estou sempre a pensar sobre isso: encontrar o melhor momento», completou.

O Benfica recebe o Estrela este sábado, na Luz, Às 20h30, numa partida da segunda jornada da Liga que pode seguir AO MINUTO no Maisufutebol.