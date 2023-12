O futebolista do Benfica, Arthur Cabral, foi filmado a sair do parque de estacionamento do Estádio da Luz e algumas imagens que começaram a circular na rede social X mostram o avançado, ao passar de carro, a levantar o dedo do meio a quem ali estava presente.

As imagens surgiram cerca de duas horas após o empate do Benfica ante o Farense desta sexta-feira, a uma bola, no duelo da 13.ª jornada da I Liga.

O jogo ficou marcado, na segunda parte, aquando da saída de João Neves e Tengstedt, por uma grande assobiadela ao treinador Roger Schmidt, a quem foram atirados alguns objetos, saídos de adeptos que estavam na bancada, perto do banco de suplentes.

Arthur Cabral entrou aos 89 minutos de jogo, tendo sido um dos três jogadores lançados por Schmidt, depois de Petar Musa e Gonçalo Guedes.

O Maisfutebol contactou o Benfica até à publicação deste artigo, no sentido de confirmar se as imagens de Arthur Cabral são desta noite, mas a informação não foi confirmada, nem desmentida pelo clube.