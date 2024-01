Arthur Cabral esteve em destaque, com um golo e uma assistência, na vitória do Benfica frente ao SC Braga (3-2), esta quarta-feira, a contar para a Taça de Portugal, e mantém o seu registo de marcar sempre que enfrenta os minhotos.

Na sua carreira, o brasileiro já defrontou três vezes o SC Braga e conseguiu colocar a bola quatro vezes no fundo das redes. Três dos golos foram com a camisola da Fiorentina, na época passada, na altura a disputar os playoffs de acesso aos oitavos da Liga Conferência (dois golos na 1.ª mão, dia 16 de fevereiro de 2023, e um golo na 2.ª mão, a 23 de fevereiro).

Esta época, apesar do Benfica ter defrontado duas vezes o SC Braga, Cabral apenas jogou uma vez (e marcou!). No outro encontro, a 17 de dezembro, o Benfica venceu com golo solitário de Tengstedt, mas o brasileiro ficou no banco.

Torna-se assim um dos alvos favoritos do número nove do Benfica, que foi, inclusive, considerado o Homem do Jogo na vitória desta quarta-feira, que levou as águias para os quartos de final da competição.