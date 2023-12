O avançado do Benfica, Arthur Cabral, pediu desculpa após ter feito um gesto obsceno na direção dos adeptos, no final do empate diante do Farense, esta sexta-feira.

Num vídeo publicado no site oficial do clube encarnado, o jogador brasileiro assumiu estar «arrependido» e de «cabeça quente», e justificou o gesto com o facto de ter «sido insultado» ao lado da família.

«Estou aqui para falar sobre o ocorrido de ontem. Ao ver as imagens do que aconteceu, eu posso dizer que estou ainda mais arrependido do ocorrido. Eu sei que não tem sido fácil este início no Benfica, sei que o torcedor esperava muito mais de mim, eu também esperava muito mais, mas posso dizer que tenho trabalhado muito, todos os dias, sabendo que posso entregar muito mais», começou por dizer.

«Após a partida de ontem, após mais um resultado negativo, saí do Estádio de cabeça muito quente, realmente de infelicidade, e, infelizmente, após ser insultado ao lado da minha família, eu não me consegui controlar, tive uma atitude que não é nem um pouco certa, muito longe disso. Peço desculpa, sei que errei, estou realmente muito arrependido e garanto que nada parecido com isso voltará a acontecer. O que posso dizer é que continuarei trabalhando ao lado dos meus companheiros para colocar o Benfica no lugar dele e alcançar todos os nossos objetivos, que com certeza é ser campeão no final da época», completou.

A situação, refira-se, ocorreu na garagem do Estádio da Luz: à passagem por um grupo de adeptos, e já dentro do carro, Arthur fez um gesto obsceno que acabou por viralizar nas redes sociais.