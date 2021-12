Um dos indivíduos que participou no assalto violento à casa de Otamendi foi identificado através do sistema de videovigilância da habitação do jogador do Benfica e há a suspeita de que se trate de um dos assaltantes que há cerca de dois anos participou no assalto à casa de Otávio, jogador do FC Porto.

De acordo com a informação apurada pela TVI/CNN, o individuo terá tirado o capuz que lhe tapava a cara durante a invasão à casa de Otamendi, o que permitiu identificá-lo e fazer a associação com o assalto realizado no Porto em dezembro de 2019.

De referir que o internacional argentino do Benfica esteve na casa nesta quinta-feira acompanhado por seguranças do Benfica e também do empreendimento onde mora, o que deixa claro que a segurança no local foi reforçada após os acontecimentos da madrugada de segunda-feira.