A Assembleia Geral Extraordinária do Benfica para continuar a discussão dos novos estatutos vai continuar a 26 de outubro, pelas 9h30, no Pavilhão n.º 1 da Luz.

A reunião magna foi suspensa a 21 de setembro e a maioria dos artigos ficaram por aprovar na especialidade, isto já depois de os novos estatutos terem sido aprovados na generalidade. Na mesma AG, marcada por alguma tensão, Fernando Seara demitiu-se das funções de presidente da Mesa da Assembleia Geral e foi substituído por José Pereira da Costa.

Depois do «ponto 2 – Discussão e votação das propostas na especialidade admitidas», a convocatória divulgada esta quinta-feira também apresenta o ponto 3, relacionado com a votação final das alterações aos estatutos. «Verifica-se, desde já, a necessidade de proceder à harmonização, compatibilização e condensação da proposta que será submetida a votação final global, para posterior votação, pelo que a reunião será suspensa após o encerramento do ponto 2, agendando-se desde logo uma data para a sua continuação.»