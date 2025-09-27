Benfica
Há 1h e 15min
Benfica: relatório e contas chumbado com 63,49 por cento dos votos
Sócios votam na Assembleia Geral que decorre no Pavilhão da Luz
DIM
Sócios votam na Assembleia Geral que decorre no Pavilhão da Luz
DIM
Os sócios do Benfica chumbaram o relatório e contas referente ao exercício de 2024/25 com 63,49 por cento dos votos.
Na Assembleia Geral que decorre no Pavilhão da Luz, Rui Costa teve apenas 36,51 por cento dos associados a votarem «sim» ao relatório de gestão e às contas do último exercício. Segue-se a votação para o relatório eleitoral.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS