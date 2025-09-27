Os sócios do Benfica chumbaram o relatório e contas referente ao exercício de 2024/25 com 63,49 por cento dos votos.

Na Assembleia Geral que decorre no Pavilhão da Luz, Rui Costa teve apenas 36,51 por cento dos associados a votarem «sim» ao relatório de gestão e às contas do último exercício. Segue-se a votação para o relatório eleitoral.

